Selain Adhisty Zara, Ini Para Pemeran dalam Film Superhero Virgo and The Sparklings

Rumah produksi Screenplay Bumilangit mengumumkan jajaran pemain untuk film Virgo and The Sparklings , Sabtu, 18 April 2020.

Selain mereka, terdapat pula dua pemain anyar yang terpilih lewat Virgo Talent Search yang diadakan pada 2019. Dari ajang tersebut terpilihlah Satine Zaneta dan Ashira Zamita.

Satine berperan sebagai Ussy, sedangkan Ashira sebagai Monica. Mereka merupakan sahabat Riani yang tergabung dalam satu band, yaitu Virgo and The Sparklings

Dari Virgo Talent Search yang digagas Screenplay Bumilangit juga terpilih para pemeran The Scorpion Sisters yang menjadi rival Virgo and The Sparklings . Para pemeran The Scorpion Sisters adalah Rachel Florencia, Mentari Novel, dan Indah Kusuma.