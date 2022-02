9 Rekomendasi Drama Korea Tayang Februari 2022, Mengejar Hantu Misterius hingga Kencan Buta dengan Bos Sendiri

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan Februari 2022, pecinta drama Korea tidak sabar untuk menunggu rilisan terbarunya.

Industri hiburan Korea Selatan juga tentunya sudah mempersiapkan beberapa drama Korea yang akan tayang pada bulan Februari 2022 ini.

Banyak drama Korea yang akan tersajikan pada bulan Februari 2022. Tentunya dengan beragam pilihan tema, genre, dan cerita yang lebih menarik lagi.

Berikut di bawah ini 9 rekomendasi drama Korea terbaru yang akan tayang di bulan Februari 2022 mendatang:

1. Twenty Five Twenty One

Twenty Five Twenty One ini menceritakan perpaduan kisah cinta di tengah krisis keuangan di Korea Selatan.

Kisah cinta antara Na Hee Do (Kim Tae Ri) dan Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) layaknya sebagai anak remaja SMA.

Keduanya berjuang untuk hidup di tengah kondisi krisis keuangan yang terjadi di Korea Selatan.

Twenty Five Twenty One akan tayang perdana episode 1 pada tanggal 12 Februari 2022 di Netflix.