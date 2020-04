SuperM Ikut Andil dalam Konser Amal COVID-19 yang Digelar Lady Gaga dan WHO

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah artis di dunia ramai melangsungkan konser amal secara online sebagai bentuk kepedulian pada pandemi COVID-19 di dunia.

Penyanyi Lady Gaga bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menggelar konser amal untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Boyband asal Korea Selatan, SuperM akan tampil dalam konser bertajuk 'One World: Together at Home' minggu ini secara online.

Baca Juga: Paul Pogba Sempat Jadi Fans Arsenal, Ada Peran dari Thierry Henry

Acara 'One World: Together at Home' merupakan konser yang diselenggarakan untuk mendukung dan menghibur para tenaga medis dalam menanggapi pandemi COVID-19.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi, SuperM akan menjadi satu-satunya musisi Korea Selatan yang bergabung dalam barisan konser amal yang diselenggarakan pada Sabtu 18 April 2020 mendatang.

Pertunjukan utama akan dimulai pada pukul 20.00 malam waktu Amerika Serikat dan akan dipandu oleh pembawa acara talkshow Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel dan Stephen Colbert.

Baca Juga: Rekayasa Jalan hingga Tegakkan Disiplin, Polrestabes Bandung Akui Siap Hadapi PSBB

Selain SuperM, bintang Hollywood seperti Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Celine Dion, Elton John, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Taylor Swift ikut meramaikan konser amal itu.