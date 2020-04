Kembarannya Terinfeksi COVID-19, Twinda Rarasati Beri Dukungan pada Twindy Rarasati

PIKIRAN RAKYAT - Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air, setelah Detri Warmanto dan Andrea Dian, kini muncul nama baru selebritis yang terinfeksi virus corona.

Twindy Rarasati, perempuan yang kerap menghiasi layar kaca sebagai presenter yang juga piawai dalam dunia akting ini baru saja mengumumkan bahwa dirinya dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

Kabar terkait kondisi kesehatan Twindy Rarasati ini ia bagikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya.

Baca Juga: Manfaat Daun Pepaya untuk Kecantikan, Salah Satunya Dapat Mendukung Pertumbuhan Rambut

Dalam unggahan tersebut tampak Twindy tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit, dalam potret yang dibagikan terlihat Twindy pun mengenalan masker guna mencegah penularan pada orang lain disekitarnya.

Menanggapi hal itu, saudari kandung kembar Twindy memberikan reaksi. Twinda Rarasati memberikan dukungan agar Twindy tetap semangat dan bisa sembuh dari virus corona.

Dukungan dan semangatnya ini ia bagikan melalui laman Instagram pribadinya, dalam unggahannya terlihat Twinda juga membagikan fotonya bersama Twindy.

Baca Juga: 4 Manfaat Kesehatan dan Penggunaan Daun Pepaya, Salah Satunya Bersifat Anti-kanker

"Si paling kuat cepet sembuh ya, Cims we're in this together!," tulis Twinda seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Instagram @twindalarasati pada Rabu 15 April 2020.