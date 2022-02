Beradegan Ciuman di Serial All of Us Are Dead, Cho Yi Hyun dan Park Solomon Bongkar Fakta: Diulang 17 Kali

PIKIRAN RAKYAT - Kedua pemain serial ‘All of Us Are Dead’, Cho Yi Hyun dan Park Solomon membagikan cerita unik di balik adegan ciuman mereka yang menjadi perhatian.

Para pemain ‘All of Us Are Dead’ termasuk Cho Yi Hyun dan Park Solomon hadir dalam wawancara Netflix Korea bersama sutradara Lee Jae Gyu dan penulis Chun Sung Il.

Video wawancara ‘All of Us Are Dead’ dapat disaksikan melalui saluran resmi Youtube milik Netflix Korea.

Dalam video tersebut, mereka membahas cerita di balik layar mengenai serial ‘All of Us Are Dead’ yang telah tayang di Netflix.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari saluran resmi YouTube Netflix Korea, seluruh orang yang hadir dalam video menonton adegan ciuman antara Cho Yi Hyun dan Park Solomon.

“Bahkan saat ini, Lomon (Park Solomon) tidak bisa berhenti tersenyum, ia terlihat sangat senang menonton adegannya,” ujar sutradara Lee Jae Gyu.

Lee Jae Gyu juga bertanya kepada Park Solomon untuk total pengambilan adegan ciuman dirinya dengan Cho Yi Hyun.

“17 kali?” kata Park Solomon.