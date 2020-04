Sepucuk Kertas Lirik Lagu 'Hey Jude' The Beatles Berhasil Terjual Seharga Rp 14,3 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Grup band The Beatles telah menjadi legenda di dunia musik. Keempat personil, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, dan George Harrison tercatat dalam sejarah sebagai pengaruh besar di dunia musik dan budaya.

Lagu-lagu hasil karya The Beatles selalu meledak di pasar musik di antaranya, 'Twist and Shout' 'Boys', dan 'Can't Buy me Love'.

Beberapa barang melegenda kepunyaan The Beatles sebelum meninggal dunia dikeluarkan dan dilelang secara online pada Jumat 10 April 2020.

Baca Juga: 116 Pasien Sembuh COVID-19 kembali Dinyatakan Positif, Para Ahli Beri Peringatan

Sepucuk kertas tulisan tangan Paul McCartney bertuliskan lirik lagu 'Hey Jude' laku terjual dengan harga 910 dolar AS setara dengan Rp 14,3 miliar.

Acara lelang barang legenda tersebut diadakan sebagai bagian dari peringatan 50 tahun perpisahan The Beatles yang bersejarah.

Tulisan tangan McCartney yang didokumentasikan terlihat tidak rapi. Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman Reuters, McCartney menuliskan lirik tersebut dengan tergesa-gesa.

Baca Juga: Pramono Anung Beli Lukisan Kaca Lianda Lubis

Seorang perwakitan di rumah lelang, Jasok Watkins mengungkapkan lirik tersebut ditulis untuk kebutuhan rekaman lagu 'Hey Jude' pada tahun 1968 yang dinilai sangat langka dan berharga.