Lirik Lagu Mark NCT - Child, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Mark NCT telah merilis lagu berjudul ‘Child’ pada Jumat, 4 Februari 2022.

Lagu ‘Child’ merupakan single solo Mark yang merupakan bagian dari NCT LAB, salah satu project SM STATION.

Video klip ‘Child’ dirilis di hari yang sama pukul 18.00 KST atau sekitar 16.00 WIB.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari cuitan akun Twitter resmi milik NCT , @NCTsmtown pada 27 Januari 2022 lalu, ‘Child’ milik Mark menjadi lagu pembuka dari project NCT LAB.

Child’ memiliki genre hip-hop dengan synth bass unik disertai suara gitar elektrik.

Lirik lagu ‘Child’ menceritakan tentang keprihatinan dan mengakhiri kekhawatiran yang mendalam kepada diri sendiri.

Mark menyuguhkan penampilan rap dan vokal yang luar biasa untuk para penggemarnya melalui ‘Child’.

Berikut lirik lagu ‘Child’ beserta terjemahan bahasa Indonesia.

Neoga mwonde nae maeumeul

Maedalgo heundeureo nal eojireopge

Naega munjearamyeon wae

Hangsang jilmuneul deonjineun geonde

Oh I, oh I, oh I, seodureudaga

Oh I, oh I, oh I, seotulleojine