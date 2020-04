Penuh Perjuangan, Kata-kata Terakhir Glenn Fredly saat Berada di Atas Panggung

PIKIRAN RAKYAT - Semasa hidupnya, Glenn Fredly dikenal sebagai penyanyi yang mampu menghipnotis pendengar musik dengan nada dan lirik cinta.

Lewat lagu, Glenn seolah berbicara pada hati seseorang yang sedang jatuh cinta atau bahkan patah hati, tak heran Glenn sempat dijuluki sebagai 'Dewa Cinta'.

Selain itu, Glenn dikenal sebagai sosok inspirasi musisi karena peduli pada perkembangan musik di Tanah Air dan kesejahteraan para musisi.

Dalam cuplikan video terakhir di Instagram tim Glenn, menunjukan penampilan terakhirnya di atas panggung saat konser di Bekasi pada 29 Februai 2020 lalu

Dengan suara bergetar, Glenn menyuarakan kalimat dengan lantang tentang generasi masa depan musik Indonesia.

"Musik Indonesia akan berjaya teman-teman, you will see. Generasi kalian yang akan membawa musik Indonesia tinggi, setiggi-tingginya," ujar Glenn Fredly terakhir.

Glenn merupakan musisi yang sangat peduli terhadap perkembangan musik Tanah Air, ia tak bosan berpesan agar kamu milenial terus mengembangkan musik Indonesia.