Cetak Sejarah, BTS Jadi Grup Terlaris Sepanjang Dunia K-pop

PIKIRAN RAKYAT - Ketenaran boyband K-pop Bangtan Sonyeondan alias BTS sudah tak diragukan lagi. Penampilannya yang spektakuler berhasil menyedot perhatian dunia.

Tak heran jika BTS telah diakui oleh musik dunia karena beberapa kali tampil dalam acara bergengsi di Amerika Serikat seperti acara penghargaan musik besar Grammy.

Berkat lagu yang berasal dari ciptaan tujuh member, serta tarian yang penuh energik, BTS berhasil mempunyai penggemar di seluruh dunia.

Kali ini BTS kembali cetak rekor baru dalam penjualan album betajuk 'Map of the Soul: 7' yang rilis pada Februari 2020 lalu.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi, sejak debutnya, album BTS telah mencapai total 21 juta eksemplar dari 14 album yang sudah rilis.

Tujuh dari album BTS telah mencetak sertifikasi dari Gaon Chart, Korea Selatan dengan rincian penujualan album 'WINGS' 1,2 juta, 'Love Yourself: Her' 2,22 juta.

Lebih lanjut, 'Love Yourself: Tear 2,21 juta, 'Love Yourself: Answer' 2,59 juta, 'Map of the Soul: Persona 3,77 juta dan album terbaru 'Map of the Soul: 7' mendapat cetakan terbanyak mencapai 4,17 kopi terjual.