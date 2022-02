4 Fakta Menarik Kesamaan 'All of Us Are Dead' dan 'Train to Busan', Kisah Cinta dan Wabah Zombie Menakutkan

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea terbaru di serial Netflix selalu mengundang penasaran penonton, seperti 'All of Us Are Dead'.

'All of Us Are Dead' sebuah serial Netflix yang menceritakan tentang sekelompok siswa yang harus diselamatkan dari wabah zombie di Kota Hyosan.

Serial 'All of Us Are Dead' ini memang mengingatkan penonton pada serial film 'Train To Busan'.

Apalagi cerita kentalnya yang sama berkaitan dengan penyebaran virus zombie.

Baca Juga: Peramal Prediksi Artis Inisial 'T' Meninggal 2022, Manajer Tukul Arwana: Sangat Menjurus

Selain zombie, berikut di bawah ini yang mengingatkan serial 'All of Us Are Dead' kepada film 'Train to Busan'.

1. Serangan Virus Zombie

Meskipun 'All Of Us Are Dead' telah menjadi kontroversi sejak pemutaran perdananya.

Film ini sempat diremehkan karena monoton sama saja serial zombie drama lainnya.

Bahkan dianggap tidak akan bisa sejajar dengan karya-karya drama lainnya yang berbau zombie, seperti 'Kingdom' dan 'Alive'.