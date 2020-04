Dari Dewi Sandra hingga Dewi Persik, Ini 8 Hits Featuring Glenn Fredly

PIKIRAN RAKYAT – Glenn Fredly dikenal sebagai salah satu talenta musik Indonesia yang terbuka dan suportif dengan musisi-musisi baru, bahkan lintas genre.



Mulai dari kolaborasinya dengan sang mantan istri, Dewi Sandra, hingga penyanyi dangdut kawakan Dewi Persik, ini dia sejumlah hits featuring ikonis Glenn di sepanjang hidupnya.



1. "Terpesona" ft. Audy Item

"Terpesona", lagu duetnya bersama Audy Item, bisa dibilang merupakan satu dari banyak lagu populer Glenn yang dikenal oleh banyak penikmat dari generasi ke generasi.

2. "Undercover" ft. Tiara Eve & Liquid Silva

Glenn digaet DJ Tiara Eve untuk berduet mengisi soundtrack film "Jakarta Undercover" (2006). Kolaborasi keduanya memberikan nuansa segar dan berbeda, ditambah dengan sentuhan rap dari Liquid Silva.



3. "Hikayat Cinta" ft. Dewi Persik

Lagu "Hikayat Cinta", yang diduetkan oleh Glenn dan Dewi, merupakan single kedua dari album solo Glenn, Private Collection (2008).



Lagu ini seakan menjadi lagu crossover yang segar dan baru pada zamannya, karena memadukan elemen dangdut di lagu Glenn yang identik dengan nuansa R&B dan jazz.

4. "When I Fall in Love" - ft. Dewi Sandra

Glenn pernah menyanyikan lagu bersama mantan istrinya, Dewi Sandra, dengan judul "When I Fall In Love".



Dikenal dengan liriknya yang sangat romantis, membuat lagu ini menjadi salah satu lagu cinta yang populer di Indonesia di tahun rilisnya, yakni 2013.



5. "Cinta dan Rahasia" ft. Yura Yunita

Lagu "Cinta dan Rahasia" yang dipopulerkan Yura Yunita bersama Glenn bisa dibilang ikut membuat nama Yura sebagai musisi muda potensial Indonesia semakin dikenal. Lagu ini dirilis pada 2014.

6. "Gelora Cinta" by Trio Lestari (Tompi, Sandhy Sandoro)

"Gelora Cinta" merupakan salah satu lagu andalan dari grup Trio Lestari yang digawangi Glenn, Tompi, dan Sandhy Sandoro, yang debut pada tahun 2013.



Album pertamanya ialah "Wangi" yang dirilis di tahun 2014, dan mengusung genre pop dan jazz.



7. "Filosofi dan Logika" ft. Monita Tahalea & Is 'Payung Teduh'

Lagu "Filosofi dan Logika" menjadi lagu tema dari film "Filosofi Kopi 2" garapan sutradara Angga Dwimas Sasongko yang rilis pada 2015.



Bersama musisi muda seperti Monita Tahalea dan Is dari Payung Teduh, semakin menyempurnakan lagu, serta mendukung jalannya cerita di film tersebut.

8. "Adu Rayu" ft. Yovie Widianto & Tulus

"Adu Rayu", yang merupakan salah satu lagu terbaru dari Glenn bersama Yovie Widianto dan Tulus, saat ini telah diputar sebanyak 52,4 juta kali di platform streaming musik Spotify.



Melalui lagu ini, Glenn kembali menyabet penghargaan lainnya dari AMI Award 2019 untuk Karya Produksi Kolaborasi Terbaik dan Karya Produksi Terbaik.***