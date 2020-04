Kehilangan Kawan dan Suami di Tahun Ini, BCL: 2020 Memang Berbeda

PIKIRAN RAKYAT - Glenn Fredly meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit meningitis yang sudah lama dideritanya.

Kabar tersebut menjadi duka mendalam bagi keluarga, penggmar hingga sahabat dari kalangan musisi dan artis.

Musisi sekaligus penyanyi, Bunga Citra Lestari menyampaikan duka mendalam untuk kepergian Glenn Fredly.

Bagi Bunga, 2020 menjadi tahun terberat yang dilauinya. Bagimana tidak, Bunga kehilangan kawan dan suami, Ashraf Sinclair di tahun ini.

Baca Juga: Yayasan Wanadri Serahkan Bantuan Peralatan Medis ke RS Hasan Sadikin

Untuk pertama kalianya setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia, Bunga mengunggah foto bewarna hitam dalam akun Instagramnya.

Foto latar hitam diunggahnya sebagai sebagai bentuk penghormatan dan menunjukan belasungkawa.

"Sangat banyak kehilangan, 2020 memang berbeda. Lets take care of each other, lets love each other. Nikmati moment yang dipunya," tulis Bunga dalam akun Instagram @bclsinclair.

Beberapa waktu lalu, rasa duka telah menyelimuti BCL karena sang suami meninggal dunia secara mendadak.