Pemeran "All of Us Are Dead" Membongkar Cara Sutradara Membangun Chemistry

PIKIRAN RAKYAT - Setelah Squid Game sukses menarik banyak atensi dari penonton mancanegara, Kerjasama industri drama Korea di Netflix kembali menghidupkan rasa ingin tahu penonton dengan serial terbaru mereka, yaitu, “All of Us Are Dead”.

Serial Netflix All of Us Are Dead bercerita tentang sekelompok siswa yang menunggu untuk diselamatkan setelah virus zombie pecah di sekolah mereka.

Hanya berselang sehari setelah perilisan resmi, pada 28 Januari, acara tersebut naik ke posisi No. 1 daftar tontonan Netflix paling digandrungi di 25 negara di seluruh dunia.

Ketika ditanya tentang pesona unik dari “All of Us Are Dead,” Yoo Chan Young menjelaskan tema bertahan dari kepungan zombie di sekolah sangat terasa mustahil sekaligus memacu adrenalinnya.

Baca Juga: Malam-Malam Fuji Diantar Pulang, Haji Faisal Bongkar Kelakuan Thariq Halilintar

Dengan menangkap situasi tersebut kemudian menyajikannya dalam bentuk serial, Chan Young meyakini penonton akan merasakan euforia yang sama seperti dirinya.

Lomon menambahkan, “Yang paling penting, ada drama di serial ‘All of Us Are Dead’ selain zombie, plot akan menunjukkan hubungan persahabatan dan cinta di antara teman-teman.”

Karena drama ini diambil dari webtoon yang dirilis 13 tahun lalu, para pemeran menggambarkan beberapa perbedaan antara kedua karya tersebut.

Baca Juga: Rhenald Kasali Sentil Influencer Pamer Harta Bak 'Sultan': Mereka Itu Bermuka Dua