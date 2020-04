Rilis Single 'No Hard Feelings', Izellah Kolaborasi dengan Produser Dua Lipa

PIKIRAN RAKYAT - Berangkat dari panggung teater, Izellah mantap melangkah di dunia musik.

Setelah merilis single Hello dan Where Nobody Knows Me, kini dara berusia 13 tahun itu hadir dengan No Hard Feelings.

Di lagu Hello, Izellah berkolaborasi dengan Melly Goeslaw sebagai komposer lagu.

Kini di single terbaru dia menggandeng Larz Principato yang dikenal sebagai produser musik Dua Lipa

Untuk single No Hard Feelings, Izellah yang berdarah Indonesia dan Australia itu tidak hanya menyanyikan lagunya. Akan tetapi, dia juga berperan sebagai co-writer dan berkolaborasi dalam proses produksi bersama dengan Larz Principato.

Proses co-write dan rekaman dilakukan di Warner Chappell, New York, Amerika Serikat.

"Aku tahu, rasanya aneh harus merilis single di tengah pandemi ini. Namun, lagu ini seperti membuka kesempatan dan membuatku berpikir, seberat apapun masalah dalam hidup, ingatlah untuk selalu memaafkan diri sendiri dan jangan pernah merasa menyesal untuk apapun yang telah terjadi," kata Izellah via pos-el, Rabu, 8 April 2020.

Sepanjang 2018 dan 2019, Izellah melakukan beberapa kali perjalanan untuk mengembangkan karier di Los Angeles dan New York.

Dia bekerja sama dalam proses menulis musik dengan beberapa produser ternama yang juga pernah berkolaborasi dengan musisi dunia, seperti Eminem, Justin Bieber, Maroon 5, Dua Lipa , Celine Dion, dan Kylie Minogue.

Sebelum masuk ke jalur pop musik, Izellah adalah bintang dari beberapa produksi besar teater profesional Broadway di Australia.

Dia pernah terlibat di sejumlah pertunjukan teater antara lain drama musikal The King and I, The Sound of Music, dan pada 2016/2017, Izellah berperan sebagai Matilda di Matilda the Musical Australasia Tour (Australia dan New Zealand).‎

Pada 2017 dan 2018, dia juga mengembangkan bakat dalam seni suara dan live performance di Osaka, Jepang pada pertunjukan spektakular Natal yang berjudul Voice of an Angel di Universal Studio Jepang.***