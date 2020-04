Penulis Harry Potter, J.K Rowling Sembuh dari Gejala Covid-19

PIKIRAN RAKYAT – J.K. Rowling mengumumkan bahwa iamengalami semua gejala COVID-19 atau virus corona selama dua pekan terakhir.

Berita baiknya, penulis novel mega best seller Harry Potter ini, juga mendeklarasikan kesembuhannya dari virus mematikan itu.

Di tengah sakitnya, Rowling juga meluncurkan Harry Potter at Home, laman untuk menghibur anak-anak dan orangtua di tengah pandemi global Covid-19.

Rowling membagi cerita ini melalui laman Twitter bahwa selama dua minggu mengalami semua gejala utama virus corona termasuk masalah pernapasan.



Di saat yang sama, ia juga mengatakan telah sepenuhnya pulih dan berbagi saran tentang cara meredakan gejala pernapasan dari seorang dokter di Rumah Sakit Queens, Inggris.



Dokter, melalui video YouTube, menyarankan mengambil lima kali napas dalam-dalam sebanyak dua set dan pada napas keenam lakukan seperti ingin batuk besar dan tutup mulut Anda untuk membuka tenggorokan dan paru-paru.

Kemudian, ia menyarankan penonton untuk berbaring telungkup dengan bantal, mengambil sambil napas dalam-dalam selama 10 menit.



"Saya sepenuhnya pulih dan teknik ini banyak membantu," kata Rowling dilansir Variety, Selasa.



Penulis novel "Harry Potter" ini juga berbagi bagaimana ia mengatasi penyakitnya tanpa biaya dan dengan saran profesional dari mereka yang berada di garis depan.

Sementara itu, film "Fantastic Beast and Where to Find Them 3" terpaksa ditunda produksinya karena virus corona.***