Umumkan Dirinya Idap Bipolar, Selena Gomez: Aku Tidak Lagi Takut

PIKIRAN RAKYAT - Selebriti asal Hollywood, Selena Gomez didiagnosis mengidap penyakit bipolar setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

Penyanyi 27 tahun tersebut mengalami hal yang janggal, di mana emosinya menjadi naik dan turun secara ekstrem.

Dengan kejanggalan yang dialaminya, Selena memeriksakan kondisi nya ke Rumah Sakit McLean, institusi kesehatan mental Amerika Serikat.

Baca Juga: Warga Jakarta Tanpa Kecuali Diminta Gunakan Masker Kain, Anies Baswedan Beri 7 Seruan

Meski pada awalnya dirasa menyeramkan, Selena kali ini lebih tenang menanggapi penyakitnya.

loading...

Pelantun 'Lose You to Love Me' ini mengumpulkan berbagai informasi tentang bipolar untuk membantunya menghadapi penyakit mentalnya.

Saat ini, ia telah mengenali perilaku yang terkait dengan gangguan mental bipolar pada orang yang dicintainya.

Dalam video streaming Milley Cyrus berjudul 'Bright Minded' pada Jumat 3 Maret 2020. Selena menambahkan bahwa ketakutannya telah hilang karena orang sekitar yang membantunya.

Baca Juga: Daftar Mobil Terlaris di Awal 2020, Toyota Avanza Masih Teratas