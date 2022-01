Kenalan dengan Cho Yi Hyun, Pemeran Choi Nam Ra di Serial All of Us Are Dead

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Korea Selatan Cho Yi Hyun sedang ramai dibicarakan berkat perannya di serial ‘All of Us Are Dead’.

Pada 28 Januari 2002 lalu, Netflix baru saja menayangkan serial Korea Selatan berjudul ‘All of Us Are Dead’.

‘All of Us Are Dead’ merupakan serial yang memiliki genre thriller dengan tema zombie. Serial ini diangkat dari webtoon dengan judul ‘Now at Our School’.

Dikisahkan, wabah zombie secara tiba-tiba menyerang Kota Hyosan, bermula dari salah satu sekolah bernama Sekolah Menengah Hyosan.

‘All of Us Are Dead’ dibintangi oleh sejumlah nama aktor-aktris yang populer, salah satunya adalah Cho Yi Hyun.

Cho Yi Hyun berperan sebagai Choi Nam Ra, seorang siswi populer sekaligus menjabat sebagai ketua kelas.

Dia merupakan siswi yang cerdas di Sekolah Menengah Hyewon.

Choi Nam Ra memiliki kepribadian yang cukup dingin dan fokusnya hanya terpaku pada belajar.