Lirik Lagu Teenage Mona Lisa - Alfie Castley yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu Teenage Mona Lisa yang dilantunkan Alfie Castley, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Diketahui, Alfie Castley adalah penyanyi muda yang turut meramaikan kancah musik dunia.

Lagu Teenage Mona Lisa milik Alfie Castley dirilis pada tahun 2021, dan kini semakin populer usai viral di aplikasi TikTok.

Sebelum lagu itu melejit, Alfie Castley kerap mengunggah beberapa karyanya melalui SoundCloud.

Baca Juga: Lesti Kejora Makin Mahir Ganti Popok Baby L, Rizky Billar Bangga

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik lagu Teenage Mona Lisa milik Alfie Castley, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia:

Feel like I'm talkin to a teenage Mona Lisa

Terasa seperti sedang mengobrol dengan Mona Lisa saat berusia remaja

So beautiful yet so unsatisfied

Sangat cantik namun sangat tidak puas

And when I take a trip to Paris out to meet her

Dan saat aku melakukan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengannya