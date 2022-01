Lirik Lagu I Know You Want Me (Calle Ocho) - Pitbull yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu I Know You Want Me (Calle Ocho) yang dibawakan Pitbull, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Lagu I Know You Want Me (Calle Ocho) sebenarnya merupakan lagu lama, karena sudah dirilis sejak 2007 silam.

Kendati demikian, lagu andalan dari album The Boatlift ini kembali populer usai viral di aplikasi TikTok.

Pasalnya, lagu I Know You Want Me (Calle Ocho) kerap digunakan sebagai backsound untuk video-video TikTok.

Berikut lirik lagu I Know You Want Me (Calle Ocho) dari Pitbull, lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia:

Haha

It's Mr. 305 checkin' in for the remix

Ini Tuan 305 masuk dengan remix

You know that 75 Street Brazil?

Kamu Tahu Jalan 75 di Brasil?