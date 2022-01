Aliando Baru Akui Derita OCD, Prilly Latuconsina Bongkar Gelagat sang Mantan Sebelum 'Lenyap' dari Layar Kaca

PIKIRAN RAKYAT - Lama menghilang dari panggung hiburan tanah air, Aliando Syarief perlahan mencoba kembali ke dunia yang telah membesarkan namanya.

Meski penyakit OCD akut yang dia derita belum lenyap, Aliando menuturkan bila saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

Bicara soal eksistensi di dunia entertainment, kala itu sepertinya setiap mendengar Aliando Syarief, ingatan publik tak lepas dari sosok wanita yang digadang-gadang dekat dengannya, siapa lagi kalau bukan Prilly Latuconsina.

Sempat beradu akting di sinetron yang sama, lantas apakah Prilly sendiri sudah tahu bahwa rekannya selama ini berjuang melawan OCD?

Saat ditanya kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Aliando, Prilly Latuconsina bahkan hampir tak mengingatnya.

"Oh my God, it's long time ago, kapan yah pas syuting-syuting itulah 2016 apa 2017, sejak itu gak pernah ketemu dan lost contact," ucap Prilly Latuconsina.

Terkait kondisi kesehatan Aliando, Prilly menuturkan bila selama ini tak tahu menahu soal OCD yang diidap sang mantan pemain Ganteng Ganteng Srigala.

Selama syuting pun Prilly melihat tak ada gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Aliando Syarief.