Terkejut Dengar Kabar Aliando Syarief Idap OCD, Prilly Latuconsina Beri Semangat untuk sang Mantan

PIKIRAN RAKYAT - Artis Prilly Latuconsina menanggapi kabar Aliando Syarief yang didiagnosis mengidap gangguan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder.

Prilly Latuconsina mengaku terkejut mendengar kabar Aliando Syarief yang mengidap OCD.

Dirinya mengungkapkan bahwa memang sudah jarang bertemu dengan Aliando Syarief, bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi.

"Oh my God, it's long time ago, aduh kapan ya, pas syuting-syuting terakhir gitu lah, 2016 gatau 2017 lah, pokoknya pas masih syuting aja, sejak itu nggak ketemu dan lost contact," kata Prilly Latuconsina.

Namun, Prilly Latuconsina enggan berkomentar lebih lanjut tentang kondisi yang dialami Aliando Syarief.

"Aku tuh nggak tahu kan ya, karena kan pas syuting bareng-bareng, i didn't see (kondisi Aliando Syarief), jadi aku kayak nggak ngerti deh apa yang dia rasakan," ujarnya.

Wanita berusia 25 tahun itu menyarankan Aliando Syarief untuk mendatangi psikiater soal penyakit yang dialaminya.

"It's ok to ask for help, jadi jangan lupa untuk ke psikiater," ungkapnya seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Intens Investigasi.