All of Us Are Dead Segera Tayang di Netflix, Berikut Daftar Pemain hingga Karakternya

PIKIRAN RAKYAT - Netflix akan menayangkan salah satu serial Korea Selatan berjudul ‘All of Us Are Dead’.

Serial All of Us Are Dead memiliki genre thriller yang bertemakan zombie.

All of Us Are Dead akan ditayangkan secara perdana di Netflix pada Jumat, 28 Januari 2022.

Serial All of Us Are Dead ini disutradarai oleh Lee Jae Gyoo dan Kim Nam Soo.

Penayangan serial tersebut akan ditayangkan pada pukul 15.00 WIB.

All of Us Are Dead ini merupakan serial yang diangkat dari cerita Webtoon berjudul ‘Now at Our School’ milik Joo Dong Geun.

Menceritakan tentang sekelompok siswa yang terjebak di Sekolah Menengah Hyosan saat terjadinya wabah virus zombie.

Para siswa berusaha bertahan hidup dan mencari cara untuk melarikan diri dari sekolah mereka.

