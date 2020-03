Gandeng Stand Here Alone, Rocket Rockers Rilis Single Maha Benar

PIKIRAN RAKYAT - Kendati sudah berkarya lebih dari 20 tahun, Rocket Rockers tak ingin merasa sebagai band senior.

Buktinya, untuk single baru yang berjudul Maha Benar, mereka mengajak Stand Here Alone untuk berkolaborasi.

Memasuki usia 22 tahun, Rocket Rockers masih solid dihuni Aska (vokal, gitar), Bisma (bas) dan Ozom (drum).

Sementara itu, Stand Here Alone yang terbentuk sejak 2010 diawaki Mbenk (vokal, bas), Ocan (vokal, gitar), dan Chio (drum).

Vokalis Rocket Rockers, Aska mengatakan, kalau bisa meroket bersama, kenapa tidak.

Lewat single Maha Benar, mereka ingin mematahkan stigma, 'i am senior and you are only a junior'.

Untuk itulah, proses pengerjaan lagu Maha Benar digarap bersama dengan proses workshop.

Dalam lagu Maha Benar, Rocket Rockers dan Stand Here Alone bercerita tentang realita dalam kehidupan sekarang. Salah satunya, tentang maraknya kasus bullying di kalangan anak muda dan stigma negatif dari senior versus junior.