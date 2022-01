Berikut Daftar Pemenang 11th Gaon Chart Music Awards 2022, STAYC, NCT 127, NCT DREAM, hingga Red Velvet!

PIKIRAN RAKYAT - Acara penghargaan musik tahunan Korea Selatan, ‘11th Gaon Chart Music Awards 2022’ telah selesai digelar.

‘11th Gaon Chart Music Awards 2022’ diselenggarakan pada Kamis, 27 Januari 2022 di Jamsil Arena, Kota Seoul.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Allkpop, pelaksanaan ‘11th Gaon Chart Music Awards 2022’ dipandu oleh MC Doyoung NCT, Sieun STAYC, dan JaeJae.

'11th Gaon Chart Music Awards 2022' juga dihadiri oleh berbagai line up penyanyi dan grup idola yang beragam.

Di antaranya, NCT 127, NCT DREAM, STAYC, Kang Daniel, THE BOYZ, Red Velvet, Brave Girls, SHINee, Standing Egg, Oh My Girl, Lee Mujin, Lee Chan Won, Lim Young Woong, Girls’ Generation’s Taeyeon, dan Homies.

Selain menghadirkan penampilan para penyanyi idola, ‘11th Gaon Chart Music Awards’ juga mengumumkan para pemenang dari kategori penghargaan yang ada.

Berikut para pemenang penghargaan ‘11th Gaon Chart Music Awards 2022’.

Artist of the Year (Digital)