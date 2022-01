Lirik Lagu Favorite Girl - Justin Bieber yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu Favorite Girl yang dipopulerkan Justin Bieber, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Lagu Favorite Girl dari Justin Bieber ini pertama kali dirilis pada tahun 2009 silam.

Namun lagu Favorite Girl kembali menyita perhatian publik usai viral di aplikasi TikTok.

Lagu ini kerap terdengar setelah ramai digunakan sebagai backsound untuk video TikTok.

Baca Juga: Sedang Hits di TikTok, Lirik Lagu It's All Coming Back to Me Now - Celine Dion

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik lagu Favorite Girl dari Justin Bieber lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia:

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Ah ah ah oh

Ah ah ah ah

I always knew you were the best

Aku selalu tahu kamu memang yang terbaik

The coolest girl I know

Gadis paling keren yang pernah kukenal