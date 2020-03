Abaikan Anjuran Pemerintah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Menikah Tanpa Restu sang Ibunda

View this post on Instagram

Bismillahirrohmanirrohim. . Alhamdulillah Sahhhh! Walaupun Mohon Maaf kepada seluruh teman2 dan tamu undangan kami, kami harus menggelar Akad Nikah secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga inti karena mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkin kan untuk kami mengadakan Acara dengan banyak tamu & Resepsi . Mohon Doanya yaa Teman2 semua untuk kami ????????????. #ceritadlyangbeen . WO : @rinagunawan28 Photography & Videography : @vanillalatte.photo Beskap & Kebaya : @anissaffirastudio @anissaffira Tray Mahar : @seserahan_by_rosearbor