The Virgin Rilis Single Anyar, 'Sampai Nanti'

PIKIRAN RAKYAT - Setelah merilis album The Best of The Virgin One Decade, duo Mita dan Dara hadir lagi dengan karya baru.

Kali ini bersama label Nagaswara, The Virgin meluncurkan single berjudul Sampai Nanti.

Bagi The Virgin, single Sampai Nanti memiliki makna yang penting. Pasalnya, mereka nekat merilis lagu ini ketika kondisi Indonesia sedang tak menentu akibah wabah virus corona.

Lewat pos-el, Minggu, 29 Maret 2020, Mita mengungkapkan, lagu Sampai Nanti dia tulis bersama adiknya, Yuka.

Sejatinya, sampai nanti adalah frasa yang biasa diucapkan seseorang dengan niat akan bertemu kembali.

Namun, Mita dan Yuka menulis lagu ini untuk para para Virginity --sebutan penggemar The Virgin-- yang kecewa dengan pasangannya.

"Pemahamannya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Keikhlasan menerima kenyataan adalah kata kunci dari cinta yang sesungguhnya," kata Mita.

Single Sampai Nanti masih mengusung karakter lagu-lagu The Virgin. Meski menciptakan lagu ini bersama adiknya Yuka, Mita tetap menggarap aransemen musiknya bersama Wawan TMG.