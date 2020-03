Tak Bisa Hadiri Pernikahan Adik Ipar Tasya Kamila, Isyana Sarasvati: Nggak Bisa Menahan Tangis Ini

PIKIRAN RAKYAT - Adik ipar mantan penyanyi cilik Tasya Kamila, Talita Bachtiar akhirnya melepaskan masa lajangnya menyusul jejak sang sahabat, Isyana Sarasvati.

Pernikahan antara Talita Bachtiar dengan sang pujaan hati, Aditya Prabowo berlangsung khidmat dengan dihadiri beberapa sahabat dan keluarga dekatnya.

Diketahui dari akun Instagram Tasya, acara akad nikah tersebut dilangsungkan di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pada foto-foto yang beredar, tampak jika pernikahan digelar secara sederhana.

Sementara itu, untuk pakaian sendiri, sang pengantin mengenakan kebaya putih, sedangkan pihak keluarga mengenakan pakaian bernuansa abu.

Sebagai seorang kakak ipar, tak lupa Tasya Kamila pun turut mendoakan Talita agar bisa mengarungi bahtera rumah tangganya bersama sang suami.

"Semoga rumah tanggamu selalu berada dalam sakinah, mawadah, dan warohmah. Take care of my lil sis, Adit!" tulis Tasya Kamila dalam unggahannya di Instagram @tasyakamila, pada 28 Maret 2020.

