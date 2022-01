Sosok Asli Nia Ramadhani 'Dikuliti' Sahabat, Fakta Tersembunyi Terkuak?

PIKIRAN RAKYAT - Aktris, model Nia Ramadhani masih terus menjadi perhatian publik usai diciduk menggunakan barang haram.

Citranya yang bersih dan ceria mendadak ambruk usai Nia Ramadhani dinyatakan bersalah dan harus mendekam dibalik jeruji karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Sontak gunjingan dan cacian pun kini mengalir pada sosok Nia Ramadhani yang merupakan istri Ardi Bakrie itu.

Melihat sang sahabat menjadi gunjingan hingga ke pelosok negeri, Tere yang merupakan sahabat Nia Ramadhani mengungkapkan sisi sang aktris yang tak pernah diketahui banyak orang.

“Kalau deket, gue bingung sih cara menilainya gue bestie (sahabatan) sama Nia kayak apa, yang pasti gue sayang sama dia, more than a friend,” ucap Tere.

Tak hanya itu, banyak menghabiskan waktu bersama dengan Nia Ramadhani membuatnya sangat terpukul saat Nia dinyatakan harus mendekam di jeruji besi.

“Setiap hari bareng, tiap hari ngobrol, share ini itu, jalanin aktivitas bareng, ya segitu deketnya. Kayak belakangan ini tertimpa musibah itu pun, gue nangisnya juga kayak sedih banget, gue ngerasa dia more than a friend, one of my sister aja,” tuturnya.

