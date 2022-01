Kenapa Cappadocia? Mommy ASF Penulis Layangan Putus Beberkan Latar Belakangnya

PIKIRAN RAKYAT - "Terus kamu bawa dia ke Cappadocia, its may dream, not hers, my dream mas!"

Kutipan di atas merupakan dialog ikonik yang diucapkan oleh Kinan ke Mas Aris dalam web drama Layangan Putus.

Dengan sorot mata marah, sedih, kecewa, sekaligus mengintimidasi, Putri Marino yang berperan sebagai Kinan dalam serial drama itu sukses membawa emosi Mommy ASF ke layar kaca.

Lantas kenapa harus Cappadocia?

Baca Juga: Terdakwa Maling Uang Rakyat Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan dan Cabut Hak Politik

Penulis sekaligus tokoh asli Kinan di dunia nyata, Mommy ASF akhirnya membeberkan alasan mengapa ingin berkunjung Cappadocia.

Ternyata sejak kecil, Mommy ASF memang menyukai dan berharap bisa naik balon udara.

Seiring berjalannya waktu, dia mencari di mana impiannya itu bisa terwujud.

Setelah menjelajah menggunakan mesin pencarian, muncullah Cappadocia ,sebuah kawasan bersejarah di Anatolia Tengah, Turki.