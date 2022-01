Eks Atlet Voli Putri Aprilio Manganang Bertunangan, Calon Istri: Ikhlas Menerima Masa Lalumu

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia datang dari mantan atlet voli putri, Aprilia Manganang yang kini bernama Aprilio Manganang.

Aprilio Manganang akan segera melangkah ke jenjang pernikahan bersama pujaan hatinya.

Pasalnya, Aprilio Manganang baru saja melangsungkan pertunangan dengan kekasihnya, Claudya.

Prosesi pertunangan Aprilio dan Claudya dihelat pada Sabtu, 22 Januari 2022 lalu.

Melalui akun Instagram miliknya @manganang92, Aprilio Manganang membagikan beberapa momen bahagianya bersama sang kekasih.

Dalam foto itu, Aprilio dan Claudya tampak mengenakan baju batik dan sepatu sneakers.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah," tulisnya.

"Thanks and love you so much sayang," sambung Aprilio dalam unggahan yang sama dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 24 Januari 2022.