Unggah Momen Manis dengan Reino Barack, Syahrini: Incess Mau Minta Tolong kepada Seluruh Masyarakat

View this post on Instagram

• Incesss Mau Minta Tolong, Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Dimanapun Berada Terutama Warga Jakarta, Untuk Tinggal Di Rumah Aja, Beraktivitas Dari Rumah Aja, Apabila Tidak Ada Kepentingan Yang Sangat Sangat Urgent ! ______________ ????????????_____________ Untuk Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Virus Corona #Covid19 Supaya #SelamatDiRumah PLEASE STAY AT HOME #StayHome ______________ ????????????_______________ Incesss Dan Pa “RB” Juga Di Rumah Aja Ngak Keluar Rumah ! _______________ ????????????_______________ #PrincesSyahrini #DiRumahAja #SelamatDiRumah #FightCovid19

A post shared by ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? (@princessyahrini) on Mar 22, 2020 at 11:42pm PDT

loading...