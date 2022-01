Usai Drama Mouse, Lee Seung Gi akan Bintangi Drama Baru tentang Hukum dan Cinta

PIKIRAN RAKYAT - Aktor asal Korea Selatan, Lee Seung Gi dikabarkan akan membintangi drama baru tentang hukum dan cinta.

Drama ini akan menjadi drama pertamanya setelah sekian lama terakhir kali ia bermain di ‘Mouse’.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, pada Senin, 24 Januari 2022, YTN memberi kabar Lee Seung Gi akan kembali membintangi drama baru.

Drama yang akan menceritakan tentang hukum dan cinta ini berjudul ‘Love According to the Law’.

Drama tersebut dapat disaksikan melalui saluran KBS setiap hari Senin dan Selasa.

Kehadiran kembali Lee Seung Gi ke panggung hiburan melalui saluran KBS akan menjadi drama pertamanya di KBS setelah 16 tahun lamanya.

Pada tahun 2006, Lee Seung Gi pernah membintangi drama ‘Famous Chil Princesses’ di saluran KBS.

Drama ‘Love According to the Law’ diangkat melalui situs novel.