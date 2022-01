Selesai Digelar, Berikut Daftar Pemenang 31st Seoul Music Awards 2022, Ada NCT 127, BTS, NCT Dream, hingga IU

PIKIRAN RAKYAT - Acara penghargaan musik tahunan Korea Selatan, 31st Seoul Music Awards 2022 atau SMA telah selesai digelar.

31st Seoul Music Awards diselenggarakan di Gocheok Sky Dome.

31st Seoul Music Awards diselenggarakan pada Minggu, 23 Januari 2022 waktu Korea Selatan.

Daftar line up penampilan 31st Seoul Music Awards 2022 dihadiri oleh banyak artis idola.

Di antaranya NCT 127, NCT DREAM, OH MY GIRL, THE BOYZ, Kang Daniel, Wendy (Red Velvet), STAYC, Lim YoungWoong, Lee MuJin, OMEGA X, Jung DongHa, hingga Lang Lee.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Allkpop, 31st Seoul Music Awards 2022 kali ini dipandu oleh MC Seolhyun AOA, BOOM, dan Kim Seong Joo.

Selain penampilan para artis idola, 31st Seoul Music Awards 2022 juga mengumumkan para pemenang dari kategori penghargaan yang ada.

Berikut kategori penghargaan dan pemenang dari 31st Seoul Music Awards 2022: