Berikan Semangat pada sang Istri yang Diisolasi karena Positif Virus Corona, Ganindra Bimo: Ingat Ada Aku di Hidupmu

PIKIRAN RAKYAT - Istri dari presenter Ganindra Bimo, Andrea Dian diketahui telah dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19.

Rasa sedih nampak tak bisa dipungkiri oleh Ganindra Bimo saat mendapati sang istri harus diisolasi di rumah sakit.

Kendati bersedih, Ganindra Bimo nampaknya tak mau larut dalam kesedihan, dirinya berusaha memberikan semangat untuk Andrea Dian yang sedang berjuang melawan infeksi.

Baca Juga: Temannya yang Berprofesi sebagai Dokter Meninggal Dunia karena Virus Corona, Raditya Dika: Teman-teman, Ini Virus Serius

Dukungannya pada sang istri ia curahkah dalam unggahan foto di laman Instagram pribadinya @ganindrabimo pada 22 Maret 2020 kemarin.

loading...

Bimo sapaan akrabnya, meminta agar sang istri tetap fokus dalam pemulihannya. Tak lupa Bimo terus menerus meyakinkan Andrea bahwa dirinya akan segera pulih lagi.

"Tugas kamu sekarang adalah fokus ke pemulihan kesehatanmu, dan selalu percaya, kamu akan kembali ke sini. Jauh lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya. I love you to infinity and beyond," tulis Bimo seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagramnya pada 22 Maret 2020.

Tak hanya terus meyakinkan sang istri, Bimo juga menuliskan bila Andrea akan bisa melewati ujian yang tengah diberikan Tuhan padanya.

Baca Juga: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Donasikan Sebagian Harta untuk Cegah Virus Corona