Doa Anne Avantie di Hari Ulang Tahun BCL: Banyak yang Membantumu untuk Bangkit

View this post on Instagram

Selamat ulang tahun., IBU hebat..????❤ Kuat dengan segala kelembutannya.. @bclsinclair ???? • • Hari yang indah ini.., banyak yang membantu mu untuk bangkit.., banyak yang menghapus air mata mu di saat duka.., dan banyak yang mengirim mu dengan DOA.. ????❤ • • #anneavantie #inspirasianneavantie #renungananneavantie #inspirasianneavantie #ceritaanneavantie #bclsinclair #ashrafsinclair #bclashraf #cintabadi #anneavantieheart #anneavantiemanagement #anneavantiemall #anneavantiefoundation #selebindo #selebritiindonesia #selebgram #bungacitralestari #happybirthday