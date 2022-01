Andin Rela 'Bunuh' Jiwa Baiknya Demi Hentikan Aksi Keji Irvan? Bocoran Ikatan Cinta 23 Januari 2022

PIKIRAN RAKYAT - Kisah yang ada dalam Sinetron Ikatan Cinta untuk malam nanti diprediksikan akan menyajikan tentang perjuangan Andin melepas jiwa baiknya demi membuat Irvan taubat.

Sementara itu, Andin sudah mulai tegas kepada Irvan karena tindakan pamannya yang sudah melewati batas.

Andin akan benar-benar membuat Irvan menjadi sangat tidak nyaman dan tenang untuk menjalani kesehariannya.

Andin pun akan terus meningkatkan rencananya to the next level sehingga nantinya Irvan akan kelimpungan dijebak keponakan nya sendiri.

Dalam langkah pertamanya, Andin akan membuat Jessica menjadi objek untuk membuat Irvan lumpuh.

Mengetahui Irvan sangat mencintai anaknya itu, Andin akan memperalat Jessica untuk mengorek kehidupan Irvan.

Andin akan berlaku manis dan membuat Jessica membongkar segala rahasia yang dipendam Irvan selama ini.

Termasuk kasus pelecehan kepada Jessica, kematian Mama Sovia, serta kebencian Irvan terhadap keluarga Aldebaran.