Setelah Tom Hanks, Presenter Andy Cohen Mengkonfirmasi Dirinya Positif Terinfeksi Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT - Penyebaran virus mematikan asal Negeri Tirai Bambu, Tiongkok, kini tengah masif-masifnya menyerang masyarakat dunia.

Virus corona atau COVID-19 yang mewabah terus menyisakan korban. Para publik figur dunia pun juga tak mampu mengelak dari ancaman virus ini.

Setelah Tom Hanks dan berbagai selebriti dunia lainnya yang menyatakan telah terinfeksi virus corona, kini kabar terbaru datang dari seorang presenter ternama AS Andy Cohen.

Produser sekaligus presenter acara Watch What Happens Live with Andy Cohen menyatakan dirinya positif terinfeksi virus corona.

Kabar ini ia bagikan melalui unggahan di laman Instagram pribadinya @bravoandy pada Jumat malam, 20 Maret 2020 kemarin.

"Setelah beberapa hari karantina mandiri, dan merasa tidak enak, saya dinyatakan positif terkena virus corona," kata Andy Cohen, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman instagram pribadi Andy.

Setelah dinyatakan positif, presenter kondang ini juga turut mengucapkan rasa terima kasihnya pada tim medis yang tengah berusaha mengobati pasien corona.