Lirik Lagu Wishes dari Jamie Miller, OST Drakor Snowdrop

PIKIRAN RAKYAT - Jamie Miller, penyanyi yang terkenal dengan lagunya berjudul Here's Your Perfect, diketahui turut menjadi salah satu pengisi lagu original soundtrack (OST) dari drama Korea (drakor) fenomenal Snowdrop.

Melalui suara khasnya, Jamie Miller sukses membius para penggemar Snowdrop dengan lagu yang berjudul Wishes yang muncul dalam episode keempat drama tersebut.

Seiring dengan kepopuleran drakor yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Jisoo BLACKPINK itu, sejumlah OST dari drama itu pun turut menjadi perhatian para penggemar. Salah satunya, yakni lagu Wishes yang dilantunkan oleh Jamie Miller.

Sejak video musiknya dirilis pada 15 Januari 2022 di kanal YouTube Warner Musik Korea, lagu Wishes hingga Sabtu, 22 Januari 2022 telah ditonton sebanyak 1,8 juta pengguna dan trending posisi 30 di Indonesia.

Suara khas Jamie Miller yang diiringi oleh lantunan alat musik piano tersebut, sukses membawa para penggemar hanyut dalam situasi yang tengah dihadapi oleh Lim Soo Ho dan Eun Young Ro dalam drama tersebut.

Berikut lirik lagu Jamie Miller berjudul Wishes OST drama Snowdrop

I'm throwing out the page I found

The memory about you and I

There's a time I dreamed about

The place we'll go on a summer night

So take me to your deepest heart

Now I really need proof to go on

Cause my life goes dark

When I know that I can never be your love