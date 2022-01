Are You Ok? Jadi Video Musik Paling Banyak Dilihat di Kamboja

PIKIRAN RAKYAT - Are You OK? Video musik keren ini menjadi lagu pertama yang paling banyak ditonton di Kamboja. Dengan menyabet lebih dari 117 juta views di Youtube, belum pernah ada music video yang mencapai seperti ini sebelumnya.

Ton Chanseyma adalah penyanyi muda dan cantik yang fenomenal ini memang menjadi penyanyi andalan di CAM-POP Galaxy Navatra. Selain video musiknya menjadi video paling populer di seantero Kamboja, Ton Chanseyma juga menjadi salah satu penyanyi yang paling banyak kebanjiran tawaran iklan dari berbagai iklan produk dari banyak perusahaan terkenal di Kamboja di tahun 2021.

Lagu “Are You OK?” ini memang enak dijadikan lagu buat joget TikTok, uniknya lagu ini menggunakan berbagai bahasa yakni Inggris, Korea, China, Kamboja, dan juga Bahasa Indonesia.***