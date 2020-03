Unggah Foto Perjuangan Tim Medis di Tengah Pandemi Virus Corona, Yuni Shara: Semoga Gusti Allah Melindungi Anda Semua

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Yuni Shara unggah foto perjuangan tim medis di tengah pandemi virus corona di seluruh belahan dunia.

Dari potret yang Yuni unggah, terlihat beberapa tim medis berkampanye agar masyarakat berdiam diri di rumah guna mengurangi pasien terinfeksi virus corona.

Tampak lima orang tim medis membawa papan bacaan masing-masing 'Stay at home and help us' yang memiliki makna 'Diam di rumah dan bantu kami'.

Di foto kedua yang diunggah Yuni, tampak tim medis sedang beristirahat dengan menggunakan pakaian jas hazmat beserta masker dan kaca mata.

Sementara di slide tiga, Yuni mengunggah potret tim medis sedang beribadah menggunakan pakaian jas hazmat lengkap beserta pelindung.

Ketiga foto yang diunggah mengundang haru, Yuni tak lepas mendoakan tim medis tersebut dalam memerangi pandemi virus corona.

"Terima kasih untuk seluruh tenaga medis di mana pun berada. Semoga gusti Allah melindungi Anda semua," tulisnya dalam akun Instagram @yunishara36 pada 20 Maret 2020.