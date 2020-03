Mocca Mengajak Pendengar #dirumahaja dengan Merilis Video 'Simple I Love You'

PIKIRAN RAKYAT - Maraknya ajakan untuk #dirumahaja setelah wabah Covid-19 meluas disikapi band Mocca dengan merilis video lirik. Band yang tahun ini memasuki usia 21 tahun itu menyajikan audio visual single Simple I Love You yang sudah dirilis digital 14 Februari 2020 lalu.

Single Simple I Love You menjadi jembatan Mocca menuju album keenam. Setelah lebih dari dua dekade, band yang terbentuk di kampus Insitut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung ini masih solid dalam formasi Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (gitar), Indra Massad (drum), dan Toma Pratama (bas).

Single Simple I Love You diciptakan Riko Prayitno, diaransemen dan diproduseri bersama awak Mocca di bawah label Lucky Me Music. Video lirik Simple I Love You dibuat Anthono Oktoriandi, dengan talent Javyerist Xavioly Fryzas. Pada proses pembuatan vide lirik, Mocca berkolaborasi dengan Polaroid Originals Indonesia dan Komunitas Salihara.

Tembang Simple I Love You mengangkat tema kesederhanaan. Secara garis besar, lagu ini berkisah tentang sesuatu yang sederhana bisa menjadi sangat istimewa ketika dinikmati dan disyukuri.

"Misalnya sesederhana untuk selalu ada dan menua bersama dengan keluarga, sahabat, dan pasangan. Lewat lagu Simple I Love You kami mencoba mengingatkan untuk selalu positif, optimistis, dan hidup itu indah berjalan apa adanya," ungkap Riko via pos-el, Kamis, 19 Maret 2020.

Proses pembuatan video lirik dimulai lewat kreativitas Mutia Taufieq dari Polaroid Originals Indonesia. Dia mendokumentasikan para personel Mocca dengan menggunakan kamera Polaroid. Setelah itu hasil fotonya dibuat menjadi video lirik Simple I Love You. Pemotretan dilaksanakan satu hari penuh di Salihara, Jakarta, Februari 2020 lalu.

Deretan lirik lagu ditulis kata per kata oleh vokalis Arina dengan menggunakan spidol kaligrafi Jepang miik suaminya Hiroaki Kato. Sempat kebingungan akan menulis dalam huruf sambung atau huruf cetak, akhirnya dipilihlah huruf cetak setelah berlatih menulis menghabiskan 20 lembar kertas.