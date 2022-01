Film Berbahasa Sunda Bakal Tampil di Berlin, Ridwan Kamil Sebut Itu Peristiwa Sejarah

PIKIRAN RAKYAT - Film berbahasa Sunda Before, Now & Then (Nana) karya sutradara Kamila Andini dan produser Ifa Isfansyah dan Gita Fara yang terseleksi untuk tayang perdana di program kompetisi utama 72nd Berlin International Film Festival.

Untuk diketahui, film yang diperankan oleh Happy Salma, Laura Basuki dan Ibnu Jamil itu berlatar tahun 1960 mengangkat kisah hidup Raden Nana Sunani yang di adaptasi dari penggalan novel 'Jais Darga Namaku' karya Ahda Imran.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak memungkiri betapa bangganya atas capaian karya anak bangsa tersebut. Apalagi Pemprov Jabar turut mendukung dalam produksi film tersebut.

"Ini adalah peristiwa bersejarah. Ada film Indonesia finalis festival film Berlin dan pertama kali berbahasa daerah yaitu berbahasa Sunda," ucap Ridwan pada wartawan, Jumat 21 Januari 2022.

Baca Juga: Detik-detik Persalinan Aurel Hermansyah, Atta Terkejut Lihat Kondisi Baby A, Kenapa?

Dengan adanya pengakuan dunia terhadap karya anak bangsa tersebut patut diapresiasi. Terlebih saat ini isu kebhinekaan tengah menjadi sorotan.

"Apalagi dengan isu bahasa kebhinekaan yang jadi sorotan, prestasi ini sangat membanggakan menunjukan jangan malu berbahasa daerah, lestarikan bahasa daerah dengan cara baru melalui medium film, konten dan sebagainya," ujarnya.

"Terbukti dengan kreativitas itu dunia menghargai. Kalau dunia menghargai masa bangsa kita kurang menghargai. Jadi ini poinnya kebangkitan bahasa daerah di dunia internasional melalui masuknya film Nana di Berlin Internasional Film Festival," ucapnya melanjutkan.

Baca Juga: Tanggapan Dokter Kandungan Terkait Keputusan Luna Maya yang Bekukan Sel Telur, Tak Miliki Harga Mahal?