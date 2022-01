Lirik Lagu Mark Tuan - My Life, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia, Penuh Kesedihan dan Menyayat Hati

PIKIRAN RAKYAT - Mark Tuan telah merilis lagu berjudul ‘My Life’ pada Jumat, 21 Januari 2022.

Lagu ‘My Life’ lebih dulu dirilis melalui akun resmi Youtube milik Mark Tuan dan berbagai platform musik.

Video klip ‘My Life’ akan dirilis di hari yang sama pukul 12.00 EST.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, Mark Tuan comeback dengan single kedua, ‘My Life’.

Lagu ‘My Life’ ditampilkan dengan alunan piano yang menyayat hati dan penuh kesedihan pada alunan lagunya.

Dalam lirik lagunya, Mark Tuan memberikan lirik penuh kesedihan untuk para penggemar.

Berikut lirik lagu ‘My Life’ beserta terjemahan Bahasa Indonesia.

Sometimes I look at myself it's

A little bit selfish

I tried but I can't win

You don't even know

How could somebody look at me

And think that I'm happy

I haven't been laughing

Too much anymore

You say I seem okay when I'm sitting here with all my friends

Easy to say when you're looking from the outside in

I'll never change, loving myself is all pretend

And I might never again