Artis Korea Selatan Sumbang Uang Miliaran Rupiah untuk Virus Corona, Netizen Ramai Sindir Selebriti Indonesia yang Pamer Saldo Rekening

PIKIRAN RAKYAT - Penyebaran virus corona yang sudah dinyatakan pandemi oleh WHO ini masih menjadi momok bagi masyarakat dunia, tak sedikit orang berbondong-bondong melakukan upaya untuk melindungi diri.

Bermula dari cuitan seorang sosiolog Indonesia yang menyatakan bila dana yang dibutuhkan untuk memberantas virus corona amatlah besar, hal ini pun ramai dikomentari netizen yang mengaitkannya dengan para selebriti yang hobi pamer.

Ariel Heryanto yang merupakan sosiolog dan pernah tercatat sebagai salah satu guru besar di School of Culture, History and Language, The Australian National University, ini mengajak para konglomerat untuk berdonasi.

"Ini saat terbaik bagi hartawan Indonesia meneteskan sebagian kecil hartanya (yang tak habis 12 turunan) untuk memberikan sumbangan nasional," cuit akun Ariel Heryanto seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitternya.

Sontak cuitannya ini pun ramai dikomentari netizen yang menyambung-nyambungkannya dengan aksi artis Tanah Air yang memiliki harta berlimpah.

"Teruntuk selebriti, artis, YouTubers, selebgram dan mereka-mereka yang uangnya berlebih contohlah Idol Korea yang mau mengeluarkan uang ratusan juta untuk bantu negaranya. Jadi gak cuma terkenal atau cantik doang, terus dipamer-pamerin," cuit akun @xintapermana.

Cuitan mengenai sindiran untuk selebriti ini pun seketika viral dan menjadi topik pembicaraan akun-akun infotaiment.

