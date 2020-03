Wabah Covid-19 Meluas, One Ok Rock Tunda Konser di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Sehubungan dengan perkembangan terkini dan untuk ikut serta mengurangi potensi penyebaran wabah Covid-19, tur One Ok Rock ditunda.

Semula, tur bertajuk The Eye of The Storm Asia Tour 2020 ini akan digelar dua hari yaitu 30 dan 31 Mei 2020 di Istora Senayan Jakarta.

Tiga promotor yang mendatangkan band asal Jepang tersebut, yakni AEG Presents Asia, PK Entertainment dan Sound Rhythm sepakat untuk menunda konser dan akan dijadwalkan ulang untuk waktu yang akan datang.

Tiket konser hari pertama dan hari kedua yang telah dibeli secara otomatis akan berlaku untuk konser yang akan dijadwalkan ulang dan tidak akan ada proses pengembalian tiket.

Pihak penyelenggara akan memberikan informasi jadwal konser dan kepastian tanggal selanjutnya apabila telah ada jadwal resmi dari pihak manajemen artis untuk konser One Ok Rock.

Informasi selengkapnya mengenai jadwal tur dan berita terkini diinformasikan melalui situs resmi oorjakarta.com.

"Mewakili pihak penyelenggara, kami mohon maaf atas kejadian penundaan acara konser ini.