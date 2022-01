Sebelum Putus, Wijin Ungkap Keinginan untuk Nikahi Gisel: Tuhan Berkehendak Lain

PIKIRAN RAKYAT - Kisah asmara Gisella Anastasia dengan Wijaya Saputra atau Wijin harus kandas di tengah jalan.

Wijin pun mengaku masih teringat sosok Gisel dan merindukan ibunda Gempita tersebut.

Agar tidak fokus pada rasa rindunya tersebut, Wijin kini berusaha menyibukan dirinya dengan urusan pekerjaan.

"Sekarang ngisi waktu supaya nggak kepikiran, supaya nggak kangen. Ngisi waktu sama kerja," katanya.

Sebelum memutuskan untuk berpisah, Wijin dan Gisel rupanya sudah merencanakan untuk menikah.

Namun tenyata Tuhan memiliki kehendak lain. Hubungannya pun terpaksa harus berakhir dengan sedikit menyisakan luka.

"Tadinya kita mau to the next level tapi Tuhan berkehendak lain yasudah," katanya, dikutip dari kanal YouTube Boy William.

