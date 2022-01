Bertabur Bintang, Unggahan Festival When We Were Young Bikin Penggemar Musik Emo Bernostalgia

PIKIRAN RAKYAT - Kabar baik untuk para penggemar musik emo di dunia.

Penggemar musik emo diajak bernostalgia melalui unggahan Instagram festival When We Were Young.

Festival When We Were Young akan hadir pada 22 Oktober 2022 di Las Vegas, Nevada.

Melalui unggahan akun Instagram @whenwewereyoungfes telah merilis lineup untuk band yang akan tampil di festival ini.

Di antaranya ialah Paramore, My Chemical RoMance, Bright Eyes, AFI, the Used, Bring Me The Horizon, Boys Like Girls, Avril Lavigne, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional, We the Kings, Alkaline Trio, Manchester Orchestra, Dance Gavin Dance, the All-American Rejects, Anberlin, 3OH!3, Atreyu, the Ready Set, Jimmy Eat World, La Dispute, the Wonder Years, Hawthorne Heights, Car Seat Headrest, Wolf Alice, dan masih banyak lagi.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Billboard, band Paramore akan kembali menjadi headline festival bersamaan dengan My Chemical Romance.

Festival When We Were Young menjadi agenda penampilan pertama Paramore setelah band itu hiatus sejak tahun 2018.

Sama halnya dengan My Chemical Romance yang sebelumnya hiatus setelah tujuh tahun lamanya.