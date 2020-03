Potret Kebersamaan Gading Marten dan Gisel, Tetap Kompak Hadiri Pementasan Gempi Meski Tak Lagi Jadi Suami Istri

PIKIRAN RAKYAT - Meski telah bercerai, pasangan selebriti Gading Marten dan Gisella Anastasia masih terlihat kompak temani buah hatinya, Gempita Nora Marten.

Gading dan Gisella nampak kompak temani Gempita yang baru saja melakukan sebuah pertunjukan tari balet di sekolahnya.

Keduanya mengunggah momen haru ini ke laman Instagramnya masing-masing, terlihat sebuah potret manis menunjukan hubungan baik mereka.

Baca Juga: Panic Buying Mulai Terasa di Bandung, Masyarakat Diimbau Tak Belanja Berlebihan

Dalam unggahan Gisella Anastasia terlihat Gempita yang tengah dicium oleh Gading dan juga dirinya, menurut Gisella ini merupakan gaya foto andalan yang diminta oleh Gempi.

loading...

"Setelah pementasan, gaya requestan Gempi nih, kamu-kamu cium aku dua-dua dong, terus mukanya gitu hahaha," tulis Gisella Anastasia seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Instagram pada Senin 16 Maret 2020.

Lain Gisella lain juga sang mantan suami Gading Marten, sama-sama unggah momen kebersamaan di laman Instagramnya, Gading menuliskan rasa bangganya terhadap putri semata wayangnya.

Baca Juga: Jalani Tes Virus Corona Bersama sang Istri, Ridwan Kamil Umumkan Hasilnya

"So proud of you Gem, makin pinter selalu bikin happy papa sama mama @gisel_la, we love you, gemes sma balerina cantik," kata Gading dalam unggahannya.