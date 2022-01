Sinopsis Dear Nathan Thank You Salma, Film Terbaru Jeffri Nichol yang Baru Tayang di Bioskop

PIKIRAN RAKYAT - Sinopsis Dear Nathan Thank You Salma yang sudah tayang sepekan terakhir di bioskp seluruh Indonesia.

Dear Nathan Thank You Salma adalah film terbaru dari serial novel trilogi dalam judul yang sama. Sinopsis lengkap ada di sini.

Selain Sinopsis Dear Nathan Thank You Salma ada juga daftar pemain hingga jadwal tayang film ini di bioskop.

Film perdana Dear Nathan rilis pada tahun 2017, sementara film kedua berjudul Dear Nathan Hello Salma tayang pada tahun 2018.

Berikut merupakan nama pemain yang akan tayang dalam film Dear Nathan Thank You Salma:

Amanda Rawles sebagai Salma Alvira

Jefri Nichol sebagai Nathan Januar Prasetyo

Ardhito Pramono sebagai Afkar

Indah Permatasari sebagai Zanna

Diandra Agatha sebagai Rahma

Rendi Jhon sebagai Deni

Susan Sameh sebagai Rebecc

Sani Fahreza sebagai Rio

Sementara itu, berikut merupakan Sinopsis film terbaru Dear Nathan Thank You Salma: